Bu Hafta TBMM’de 112 İhbar Cezaları Artırılacak

GENEL KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülecek. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek.

AÇIKLAMALAR VE CEZA HÜKÜMLERİ

Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların, olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilebilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek ve bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’yi dinleyecek. Çarşamba günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’yi, perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Bağlı Kuruluşlar ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkililerini kabul edecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU VE DİĞER GÖRÜŞMELER

Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak. Aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atamak üzere 5 üye adayının seçimi için bir araya gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, çarşamba günü ise AK Parti grubunun sunduğu, “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşecek.

KARTALKAYA KOMİSYONU VE DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU

Aynı gün Kartalkaya’da meydana gelen yangını araştırmak üzere oluşturulan komisyon, Bolu Belediyesi yetkililerini kabul edecek. Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google Algoritma Değişiklikleri ve Sonuçları üzerine toplantı yapacak.

GRUP TOPLANTILARI VE BASIN AÇIKLAMALARI

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları yapacak.