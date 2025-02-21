Bu Haftaki Yatırım Araçları Performansı

BIST 100 ENDİKSI HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra, önceki haftanın kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artarak 3 bin 432 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,72 yükselerek 23 bin 244 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 5 bin 749 liraya yükseldi.

DÖVİZ PİYASALARINDA DEĞİŞİMLER OLDU

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıktı. Avro ise yüzde 1,78 azalışla 37,3370 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en fazla kazandıranlar yüzde 2,49 ile “kıymetli maden” fonları oldu.