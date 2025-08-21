“Bu Olur Mu Allah Aşkına?”

Fenerbahçe ile Benfica Arasında Beraberlik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica’yı konuk etti ve mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada sarı-lacivertliler, pozisyon üretme konusunda zorlandı ve tur ümitlerini Portekiz’e bıraktı. İki takımın rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de Estadio da Luz’da yapılacak.

Spor Yazarlarının Değerlendirmeleri

Mourinho Üzerine Düşünceler

Uğur Meleke/Hürriyet: “Mourinho, yine kırmızı kart sonrası hamleleri ile tutucu kaldı. Rakip takımdan bir oyuncunun kırmızı kart görmesine rağmen İzmir’de beşli savunma düzeninden vazgeçmedi. Cenk’i maça 87. dakikada soktu. Acaba bir rakip oyuncu kırmızı kart gördüğünde, yardımcılarından biri Mourinho’ya takımların 11’e 10 oynadığını hatırlatabilir mi? Çünkü Mourinho, sanki fazla olduklarını sahada geç anlıyor!”

Benfica’nın Stratejisi

Gürcan Bilgiç/Sabah: “Benfica’nın en dikkat çekici hamlesi Kerem Aktürkoğlu oldu. Beraberlik her ne kadar iyi bir sonuç olsa da rakip tribünleri ‘iki arada, bir derede’ bıraktılar. 71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapan Mourinho, ardından Oğuz Aydın’la bir hamle daha yaparak Fred’i rakip ceza alanına yönlendirdi. Bunun ardından Benfica pozisyonlar bulmaya başladı. Sürece bakıldığında, Benfica’nın istediği gibi bir oyun sergilendi. Mourinho, kazanmak yerine kaybetmemek üzerine bir strateji belirleyerek istediğini aldı. Lizbon’daki atmosferde de benzer bir dirençle mücadele edecekler.”

Fenerbahçe’nin Değişimi

Serkan Akcan/Fanatik: “Talisca oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’de yeni bir sayfa açıldı gibi görünüyor. Fenerbahçe, yine Benfica’ya karşı önde birkaç kişi ile baskı yapmaya çalıştı fakat çok geç kaldı. Mourinho’nun planı, daha hızlı oyuncularla daha etkili hale gelebilir. Bu sebeple Fenerbahçe tam anlamıyla bir atletizm takımına dönüşmekte. Buradaki hızdan kastımız, topla kat edilen mesafe ve topun hızı olmalı. Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de oynaması, Benfica için bir mesaj verme çabası gibi görünse de aslında sahada bir gereklilikti.”

Orta Sahanın Problemleri

Reha Kapsal/Fotomaç: “Kadıköy’deki 5-2 biten Feyenoord maçı, bu turu geçmenin şifresini saklıyor. İlk yarıda, topa sahipken ve rakipteyken oyunu kontrol edemeyen sarı-lacivertliler, pozisyon üretemedi. İki santrforun birbirini tamamlamaması sıkıntı yaratıyor. Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı, takımın çok uzun olması ve geniş bir alanda oynaması. Ayrıca, hücum ve savunma dengesini istenilen seviyenin çok altında tutuyorlar. Yeni transfer Semedo oyununun ve pozisyon bilgisinin iyi olması önemli. İki kenar oyuncusu da bekler yüksekte oynamıyor, bu da kenar hücumlarını olumsuz etkiliyor. Orta saha ise oldukça problemli. Üç oyuncu da birbirini tamamlamadığı için bu seviyede yetersiz. En kısa sürede 3-4 transfer, takımın genel kalitesini artırmak için gerekli bir konu. Benfica’yı gördükten sonra Fenerbahçe’nin rövanşta şansı olabilir. Ancak Jose Mourinho’nun bu durumdan gerekli dersleri alıp almadığı ve ne çözümler üreteceği en önemli sorular.”