İsrail: İran Balistik Füze Programı İçin Anlaşmaya Karşı

İsrail’in, İran’ın balistik füze programını dışarıda bırakıp yalnızca nükleer faaliyetlerin kısıtlanmasına odaklanması gerektiği bir anlaşmayı reddettiği bilgisi gündeme geldi. İsrailli bir güvenlik kaynağı, “Amerikalılara, balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşması halinde İran’a tek başımıza saldıracağımızı söyledik” ifadelerini dile getirdi. Kaynak, “İran henüz bu eşiği geçmedi” şeklinde de eklemelerde bulundu.

İsrailli kaynağın verdiği bilgilere göre, Tahran’daki gelişmeler dikkatle izleniyor ve İsrail’in “hareket serbestisini” saklı tuttuğu vurgulanıyor. Aynı zamanda, İran yönetiminin “İsrail’in varlığını tehdit edecek ölçekte stratejik silah sistemlerini” yeniden işler hale getirmesine izin verilmeyeceği iddia ediliyor. Bir diğer güvenlik yetkilisi, mevcut durumu İran’ın balistik füze altyapısına ağır darbe vurmak için “tarihi bir fırsat” olarak değerlendirdi. İsrailli yetkililerin son haftalarda yaptıkları üst düzey görüşmelerde, İran’ın füze üretim altyapısını yok etme amacını dile getirdikleri de vurgulandı.

İSRAİL-ABD TEMASLARI ARTMAKTADIR

Bir İsrailli askeri yetkili, “Endişe verici olan, birkaç hedef vurulduktan sonra zafer ilan edilmesi ve sonrasında ortaya çıkacak sonuçlarla İsrail’in baş başa bırakılması” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’ye yapacağı ziyarette, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Omer Tishler’in de yer alması bekleniyor. Tishler’in, Washington’daki savunma ataşesinin bulunmaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’i temsilen görüşmelere katılacağı ifade ediliyor.

ISRAİL’İN ANLAŞMA ENGELLEME ÇABALARI

İsrail’in, ABD ile İran arasında yapılan müzakerelerde sadece nükleer programı kapsayan bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor. Yerel yayınlardan birinde, ABD ve İran heyetleri arasında yapılan dolaylı görüşmelerin ardından, İsrailli güvenlik kademesinde, olası anlaşmanın Tel Aviv’in istediği şartları içermeyeceği yönünde endişelerin arttığı aktarıldı. Tel Aviv yönetiminin, İran’ın balistik füze programını dışarıda bırakan ve yalnızca nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmaya karşı çıktığı kaydediliyor.

ABD ASKERİ YIĞINAK SÜRECİNİ TAMAMLADI

Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin son haftalarda Orta Doğu’daki askeri varlığını artırma sürecinin ilk aşamasını tamamladığı ve ikinci aşamaya geçtiği iddiaları öne sürüldü. Önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde, bölgeye sevk edilmesi planlanan tüm güçlerin konuşlandırılacağı, bu aşamada ABD’nin sınırlı bir saldırı kapasitesine sahip olduğu fakat tüm kuvvetlerin bölgeye ulaşmasıyla daha kapsamlı bir saldırı kapasitesine kavuşacağı ifade edildi.

Ayrıca, ABD’nin İran ile müzakerelerin çökmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ve ABD güçlerinin, son 24 saat içinde İran-Türkmenistan sınırına ve Ermenistan’a hava yoluyla sevk edildiği bildirilmektedir. Orta Doğu’daki yaklaşık 20 ABD üssüne Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryaları ile Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği ifade ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte İran ile müzakereleri masaya yatıracak. İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmeler ise, Haziran 2025’te, iki ülkenin İran’a saldırılarının ardından kesintiye uğrarken, 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlamıştı.