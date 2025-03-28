Buca’da İşçi Grevi Nedeniyle Çöpler Birikti

GENEL İŞ ÜYESİ İŞÇİLERİN GREVİ

Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları için iş bırakma kararı aldı.

ÇÖP YIĞILARI SOKAKLARA TAŞTI

Grev sebebiyle çöplerin toplanmaması, bazı sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına yol açtı. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Vatandaşlar, grevin ardından iki gündür çöplerin biriktiğini belirtiyor ve bu durumun çözülmesini talep ediyor. Ancak ana arterlerde işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı gözlemlendi.