BUDO’nun Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün bazı seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

BUDO tarafından iptal edilen seferler ise şöyle sıralandı: “07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya).”