Buğday 19 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

TÜRKİYE’NİN TARIMDAKİ ÖNEMİ

Türkiye, verimli toprak yapısıyla tarım alanında önemli bir yere sahip. Ulusal Hububat Konseyi, 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi’ni 26 Nisan’da birçok resmi kurum ve ticaret borsasının desteği ile gerçekleştirdi. Kongrede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katılımlarıyla hububat sektörüne dair önemli bilgilerin yer aldığı sonuç bildirgesinin yayımlandığı ifade edildi.

KURAKLIK VE REKOLTE BEKLENTİLERİ

Son 65 yılın en kurak yılı geride kalırken, stratejik buğday ürününün ekim alanları son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Ekim alanlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Makarnalık buğday ekiminde azalma, ekmeklik buğdayda ise artış olacağı öngörülüyor. Ancak, iklim değişkenlikleri bu üretim yılı üzerinde etki göstermekte. Kurak bir sonbahar ve düşük yağışla geçen bir kışın ardından, mart ayında da kuraklık yaşandı. Nisan ayının ilk yarısında ise normalin üzerinde yağışlar görüldü. Özellikle 10-12 Nisan tarihlerindeki düşük sıcaklıklar, buğdayda lokal zararlara sebep oldu. 18 milyon 650 bin ton olarak beklenen buğday rekoltesinin, uzun yıllar ortalamasının altında kalması bekleniyor.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİNDEKİ DURUM

Dünya genelinde buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması beklenirken, Rusya’da olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretimde düşüş yaşanması, Ukrayna’da ise artış olması bekleniyor. Karadeniz bölgesindeki buğday, arpa ve mısır fiyatlarında artış eğilimi görülüyor. Buğdayın ton fiyatı 255-260 dolar, arpa ve mısır ise 235-240 dolar olarak tespit edildi.

UN İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ

Son 10 yılda un ihracatında öne çıkan Türkiye, 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 2023’te 32,3 milyon ton olan işleme kapasitesinin 2024’te 28,4 milyon tona gerilemesi bekleniyor. 2023 yılı ise un ihracatında 3,6 milyon ton ile rekor bir yıl olurken, 2024 yılında bu rakamın 3 milyon ton seviyesine geri döneceği tahmin ediliyor.