Buğday Rekoltesi 19 Milyon Ton Bekleniyor

TARIM SEKTÖRÜNDE KONGRE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, tarım alanında verimli topraklarıyla öne çıkıyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından düzenlenen 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, çeşitli kuruluşların katkılarıyla 26 Nisan’da gerçekleşti. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kızıltepe Ticaret Borsası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Dicle Un Sanayicileri Derneği katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, genel müdürlükler ve hububat sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu kongrenin sonuç bildirgesi yayınlandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİYOR

Yayınlanan rapora göre, stratejik buğday ürününün ekim alanı artmaya devam ediyor ve son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Aynı zamanda, makarnalık buğday ekiminde bir azalma, ekmeklik buğdayda ise artış olacağı tahmin ediliyor. Bu üretim yılı için iklim parametreleri farklılık gösteriyor. Son 65 yılın en kurak yılı yaşanırken, kurak bir sonbahar, düşük yağışlı bir kış ve çok kurak bir mart geride kaldı. Nisan ayının ilk yarısında ise, önceki yıllara göre oldukça yüksek yağışlar kaydedildi. Ancak, özellike 10-12 Nisan tarihlerinde kısa süreli düşük sıcaklıklar, buğdayda lokal zararlara yol açtı.

REKOLTE DÜŞÜYOR

Tüm bu etmenlere bağlı olarak, buğday rekoltesinin, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında kalarak 18 milyon 650 bin ton olması bekleniyor. Dünya genelinde buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması öngörülürken, Rusya’da olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretimin azalacağı, Ukrayna’da ise artacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’de buğday, arpa ve mısır fiyatlarında artış yaşanıyor. Buğdayın ton başına 255-260 dolar, arpa ve mısırın ise ton başına 235-240 dolardan alıcı bulduğu görülüyor.

UN İHRACATINDA DÜŞÜŞ

Son 10 yıldır un ihracatında lider olan Türkiye, 195 ülkeye ihracat yapıyor. 2023 yılında 32,3 milyon tona ulaşan işleme kapasitesinin, 2024’te 28,4 milyon tona gerilemesi bekleniyor. 2025 yılı için de daralmanın devam etmesi olasılığı bulunuyor. 2023’te un ihracatında 3,6 milyon tonla tüm zamanların rekoru kırılırken, bu rakamın 2024’te 3 milyon ton seviyesine düşmesi bekleniyor.