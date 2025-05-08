Buğdayda 19 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

TARIMDA VERİMİ ARTIRMA HEDEFİ

Türkiye, tarımda verimli topraklarıyla öne çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından düzenlenen 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 26 Nisan’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve çeşitli ticaret borsaları ile sanayi odalarının katkılarıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı kongrede, hububat sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sonuç bildirgesi açıklandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Kongrede yapılan açıklamalara göre, stratejik buğday ekim alanı sürekli artış gösterdi; son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Ülkede, makarnalık buğday ekiminde bir azalma, ekmeklik buğdayda ise artış öngörülüyor. Ancak bu üretim yılının iklim parametreleri değişiklik gösteriyor. Son 65 yılın en kurak yılı yaşandı; bu kurak dönemin ardından nisan ayının ilk yarısında gerçekleşen yağış, uzun yılların üzerinde oldu. 10-12 Nisan tarihlerindeki düşük sıcaklıklar buğdayda lokal zararlara yol açtı. Tüm bu etkilerle birlikte buğday rekoltesinin geçmiş yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında, 18 milyon 650 bin ton olması bekleniyor.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİNDEN BEKLENTİLER

Dünya genelinde buğday üretiminin 800 milyon tonu aşacağı tahmin edilirken, Rusya’da kötü iklim koşullarının etkisiyle üretimde azalma, Ukrayna’da ise artış bekleniyor. Karadeniz bölgesindeki buğday, arpa ve mısır fiyatlarında artış yaşanıyor. Buğdayın ton başına fiyatı 255-260 dolar, arpa ve mısırın ise 235-240 dolar düzeyinde alıcı buluyor.

Son 10 yılda un ihracatında lider konumda olan Türkiye, 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca, 2023 yılı için 32,3 milyon tona ulaşan işleme kapasitiesinin 2024’te 28,4 milyon tona düşmesi bekleniyor. 2023 senesinde un ihracatında tüm zamanların rekoru olan 3,6 milyon ton elde edilirken, bu rakamın 2024’te 3 milyon ton seviyesine geri dönmesi öngörülüyor.