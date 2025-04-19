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Bugün Bazı Metro İstasyonları Kapatılıyor

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METRO HATTI KAPATILIYOR

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile birlikte Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın saat 15.00’ten itibaren kapatılacağını açıkladı. Bu kararın, İstanbul Valiliği tarafından alındığı belirtildi.

Araçlar Yolculuğa Devam Ediyor

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

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