“Bulanık İlde Eski HDP Başkanı Öldü!”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muş’un Bulanık ilçesi merkezinde, öğleden sonra yaşanan olayda iki grup arasında başlayan tartışma hızlı bir şekilde silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda gelen silah sesleri duyulurken, çevrede büyük bir panik hâkim oldu.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Bu silahlı kavgada, kurşunların hedefi olan toplam 5 kişiden, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaşanan olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı önlemler alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olayın siyasi ve adli boyutları araştırılıyor.