Bülent Ersoy’un Hayatı Sinema Filmi Oluyor

BÜLENT ERSOY UNUTULMAZ HİKAYESİNE KAVUŞUYOR

Sanatçı Bülent Ersoy’un yaşamı ve bilinmeyen yönleri sinema filmi haline getiriliyor. Orchestra Content tarafından hazırlanan bu projede senaryoyu Mine Şengöz kaleme alıyor. Kendi tarzıyla tanınan ve halk tarafından sevilen sanatçının yaşam öyküsünü ele alacak film, Ersoy’un onayını almış durumda.

TRETMAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında sona ermesi öngörülüyor. Henüz filmin kadrosunun kimlerden oluşacağı ve Bülent Ersoy’u hangi oyuncunun canlandıracağı ise bilinmiyor. Ünlü sanatçı, hayatının konu alınacağı film için 2023 yılında imzayı atmıştı. Filmi kabul eden Ersoy, bu özel anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.