Bülent Uygun İstifadan Vazgeçti, Dua Etti

SİVASSPOR GALİBİYETİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-1’lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Sivasspor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk,” diyen Uygun, taraftara galibiyetlerini armağan ettiklerini de belirtti. Haftanın ortasında basına kapalı idman yaptıklarını söyleyerek, Pazartesi günü üniversitede idman gerçekleştireceklerini ve bunu öğrencilere açık bir şekilde yapacaklarını ifade etti.

Uygun, maçın hakemi hakkında da eleştirilerde bulundu. “Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor,” diyerek tahrik edici bir durumun altını çizdi. Takım için büyük çaba sarf ettiklerini, normalde bu süreçte istifa etmeyi düşündüğünü ancak futbolcularından ve sevdiklerinden gelen destekle vazgeçtiğini ifade etti.

Uygun’un açıklamalarının ardından yaptığı dua ile salondan ayrıldığı belirtildi. Bülent Uygun’un bu davranışının ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.