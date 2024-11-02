Bülent Uygun, Toplantıda Dua Etti

MAÇIN SONUCU VE TÜM DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor, Rizespor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, birçok konuya değinerek değerlendirmelerde bulundu. Uygun, “Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz.” diyerek oyunun başlama anında yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

HAKEM VE SERİ BASKILAR

Uygun, rakiplerinin gücünü çok iyi bildiklerini belirterek, “Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız.” ifadelerini kullandı. Taraftara galibiyetlerini adadıklarını vurgulayan Uygun, maçın hakemiyle ilgili eleştirilerini dile getirerek, “Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor.” şeklinde konuştu.

İSTİFA KARARI VE DESTEK

Uygun, takım için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim.” dedi. Sivas’ın gelişmesi için mücadele ettiklerini belirterek, eleştirilerin farkında olduklarını ifade etti. Konuşmasının ardından dua okuyarak salondan ayrıldı.