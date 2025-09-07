Bulgaristan 200 Yıl Kârı Türkiye’ye Gidiyor

BULGARİSTAN’DA KRİZE NEDEN OLAN ENERJİ ANLAŞMASI

Bulgaristan’ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında imzalanan uzun vadeli enerji anlaşması, Bulgaristan’da ciddi bir krize yol açtı. Bu anlaşmanın içeriğinde, Bulgargaz’ın her yıl Türkiye’den 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın almayı taahhüt ettiği yer alıyor. Ancak, sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üzerinden yalnızca 1,5 yıl geçtikten sonra Bulgargaz’ın ödeme yapamaz duruma gelmesi, enerji arz güvenliği konusunda Bulgaristan’da büyük bir kaygı yarattı.

GAZ AKIŞININ DURDURULMASI

Bulgargaz’ın Türkiye’den aldığı doğalgazın ödemeleri durdurması üzerine BOTAŞ, Bulgargaz’a yönlendirdiği gaz akışını tamamen kesme kararı aldı. Bulgar tarafının, 4 milyar liranın üzerinde bir borçla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Bulgargaz’ın sözleşmeden geri çekilmesi durumu söz konusu olsa bile, taahhüt ettiği gaz alım miktarının bedelini ödemek zorunda kalması, hükümetin müdahil olmasına neden oldu.

SERT ELEŞTİRİLER VE YENİ MÜZAKERE PLANI

Yaşanan gelişmeler sonrası Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, anlaşmaya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakan Stankov, “Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı bir durumda bıraktı. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda” şeklinde konuştu. Ayrıca, anlaşmada fesih maddesi yer almadığını belirten Stankov, mevcut koşulların ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine başlanacağını da duyurdu.