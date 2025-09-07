Bulgaristan Enerji Bakanı: 200 Yıllık Kâr Türkiye Alacak

ENERJİ ANLAŞMASI KRİZE NEDEN OLDU

Bulgaristan’ın devlet doğalgaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında imzalanan uzun vadeli enerji anlaşması, Bulgaristan’da önemli bir kriz oluşturdu. Anlaşma, 13 yıl süreyi kapsıyor ve Bulgargaz, her yıl Türkiye’den 1,5 milyar metreküp doğalgaz almayı taahhüt ediyor. Ancak, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üzerinden sadece 1 buçuk yıl geçtikten sonra şirketin ödemelerde zorluk çekmesi, enerji arz güvenliği konusunda Bulgaristan’da ciddi kaygılar doğurdu.

DOĞALGAZ AKIŞI DURDU

Bulgargaz, Türkiye’den aldığı doğalgazın ödemelerini durdurduktan sonra BOTAŞ, gaz akışını tamamen sonlandırdı. Bulgar tarafının bu bağlamda 4 milyar liranın üzerinde bir borcu bulunduğu ifade ediliyor. Ekonomik bir darboğazda bulunan Bulgargaz’ın, sözleşmeden geri çekilmesi halinde bile taahhüt ettiği alım miktarının bedelini ödemekle yükümlü olması, hükümetin müdahale etmesine zemin hazırladı.

ENERJİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayların ardından Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, basın toplantısında anlaşmaya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakan, “Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı bir konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda.” şeklinde konuştu.

YENİ MÜZAKERELER YOLDA

Stankov, anlaşmada herhangi bir fesih maddesi bulunmadığını ve mevcut koşulların ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine başlanacağına dikkat çekti.