Bulls Girişim Sermayesi Halka Arz Onayı Aldı

SPK’DAN BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ’NE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzlarına onay verdi. Halka arz kapsamında, şirketin sermayesi 68.000.000 TL arttırılıyor ve mevcut ortaklardan Bulls Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 4.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştiriliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN SABİT FİYAT BELİRLENDİ

Yatırımcılar, 1 TL nominal değerli payları 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satın alabilecek. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Kaynak: KAP