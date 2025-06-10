Burak Koçak, 5 gün sonra bulundu

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yer alan Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahında okula gitmek üzere evden ayrıldı. İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı eğitim gören Koçak’ın, mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediği öğrenildi. Koçak’ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu fark etti y ve çevrede arama yapmaya başladı.

AİLENİN İMADDI KIŞIT VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Aile, mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki bir barakada Burak Koçak’a ait okul çantasını bulunca, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine, jandarma ekipleri Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

BULUNMASI İÇİN GÖREVE HAZIRLAR

Arama çalışmaları için AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından toplam 103 kişi seferber oldu. Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak’ın kaybolmadan sadece bir gün önce, bayram tıraşı için arkadaşlarıyla berbere gittiği ve saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ile amcasının “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” diyerek, evdeki tıraş makinesiyle saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.