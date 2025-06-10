Burak Koçak Bulundu, Ailesi Sevindi

OĞULUNUN KAYBOLDUĞU GÜN

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan, Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahında okula gitmek üzere evinden ayrıldı. Koçak, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip okula gitmedi. Ailesi, akşam saati gelince eve dönmediğini anlayınca çevrede arama faaliyetlerine başladı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde Koçak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürüyüşü esnasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de arama çalışmalarında değerlendirildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, toplamda 103 kişilik bir ekip oluşturarak Burak’ı bulmak için seferber oldu. Bu ekipler arasında AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT da yer aldı.

KAYIP OĞUL 5 GÜN SONRA BULUNDU

Burak Koçak (14), yoğun arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Ayrıca, Yücel Koçak’ın kaybolmadan 1 gün önce bayram tıraşı için arkadaşlarıyla berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” şeklinde serzenişte bulunduğu, bunun ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarının tamamen kesildiği ifade edildi.