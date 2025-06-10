Burak Koçak, Sağ Bulundu

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Ancak Koçak, mahalle meydanından hareket eden servise binmeyerek okula gitmedi. Ailesinin akşam saatine kadar kendisinden haber alamaması üzerine çevrede aramaya başladı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki bir barakada Koçak’a ait okul çantasını bulan aile durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMALARA HIZ VERİLDİ

Ailenin ihbarıyla birlikte jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü itibarıyla arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Arama çalışmaları, AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 103 kişilik bir ekiple hızlandırıldı.

KAYBOLAN ÖĞRENCİ 5. GÜNDE BULUNDU

14 yaşındaki Burak Koçak, arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı olmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki berbere gitmişti. Fakat Burak’ın annesi Hanife Koçak ve amcası, beğenmedikleri saç modelinin ardından evdeki tıraş makinesiyle oğullarının saçlarını tamamen kestikleri öğrenildi.