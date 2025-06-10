Burak Koçak Sağ Bulundu. Ailesi Sevindi

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde ikamet eden ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda, taşımalı eğitimle öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmeyip okuluna gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerine kadar geri dönmeyince çevrede arama yapmaya başladı. Aile, mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesinde Koçak’a ait okul çantasını bulunca durumu gecenin ilerleyen saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar sonrası jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü kapsamlı bir arama başlattı. Arama çalışmaları kapsamında Burak Koçak’ın, yolda yürürken çekilen güvenlik kameralarındaki görüntüleri tespit edildi. AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis ve birçok sivil toplum kuruluşundan toplam 103 kişi, Koçak’ı bulmak için çalışmalara katıldı. 5 gün süren arama çalışmalarının ardından Burak Koçak, sağ olarak bulundu.

KAYBOLAN ÇOCUK 5 GÜN SONRA BULUNDU

5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan Koçak, ev sahibi tarafından fark edildi. Ev sahibi jandarma ekiplerine bilgi verince, çocuk ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi. Gözyaşları içinde oğluna kavuşan anne, bu anı duygu dolu bir şekilde yaşadı. Anne ve oğlu arasında yaşanan duygusal anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri, Koçak’ın ifadesini aldıktan sonra onu sağlık ekiplerine teslim etti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak’ın buradaki işlemleri hala devam ediyor.

EV SAHİBİ VE MAHALLE SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Ev sahibi Ayşe Yalın, “Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Fark ettikten sonra kendisine burada bıraktığımız ekmekleri yemiş ve yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim” şeklinde konuştu. Mahallede yaşayan bir vatandaş ise “Arefe gününden beri her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor” ifadesini kullandı.