Burak Koçak’tan Sevindirici Haber Geldi

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı eğitim görmek üzere evinden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’na taşımalı sistemle giden Koçak, mahalle meydanındaki servise binmeyerek okula gitmedi. Ailesinin akşam saatine kadar geri dönmemesini öğrenmesi üzerine çevrede arama yapılmaya başlandı.

ÇANTAYI BULUNCA DURUMU İHBAR ETTİLER

Mahalle çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesine bırakılan Koçak’a ait okul çantası, ailesi tarafından bulundu. Bu bulgudan sonra olay, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. İhbarın ardından, jandarma ekipleri araştırmalara başladı ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde arama çalışmaları hızlandırıldı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de elde edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Burak Koçak’ı bulmak için, AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, arama çalışmalarına katıldı. Arama faaliyetlerinin 5’inci gününde Burak Koçak sağ olarak bulundu. Ayrıca, Koçak’ın kaybolmadan bir gün önce bayram tıraşı için berbere gittiği, ancak annesi Hanife Koçak ve amcasının saç modelini beğenmediği için evdeki tıraş makinesiyle saçlarını tamamen kestikleri öğrenildi.