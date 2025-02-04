Burak Şafak: Samimi Uzak Şehir Hikayesi

KADİR KARAKTERİYLE UZAK ŞEHİR’DEKİ BAŞARISI

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in eğlenceli karakterlerinden Kadir’e hayat veren Burak Şafak, dizinin samimiyetini vurguladı. Kadir karakterinin eğlence ve yemek tutkusuyla kendisiyle benzerlik taşıdığını dile getiren Şafak, diziye olan ilgiyi bu samimiyete bağlıyor. Beste Sırapınar’ın sunduğu ‘Oyuncu’ programına konuk olan Şafak, setin yoğun tempo içinde bile keyif dolu anlar yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Her gün farklı bir hikaye sunduklarını ifade etti.

EN ZORLANDIĞI ANLAR

Şafak, dizinin çekimleri sırasında yaşadığı en zor sahneden de bahsetti. “Alya’nın eşinin, Bora’nın cenazesini götürdüğümüz sahne benim için kişisel anlamda en zor olanıydı” diyen Şafak, bu sahneyi çekerken bir arkadaşını kaybetmiş olmanın etkisini yaşadığını, cenazeye gitmek zorunda kaldığını ve bu nedenle bir gün boyunca uykusuzlukla mücadele ettiğini söyledi. O günün kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

SETTEKİ UYUM VE KEYİFLİ ANILAR

Burak Şafak, set ekibiyle uyum içinde çalıştığını belirterek, “Uzun bir yolculukta Uzak Şehir setinden hangi meslektaşın eşlik etsin?” sorusuna cevap verirken, “Bizim çete diye tabir ettiğimiz kendimizce ufak bir grubumuz var. Atakan, Alper ve Ferit ile birlikte olmak benim için çok eğlenceli” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu grup ile birlikte olmanın keyfini yaşadığını vurguladı.