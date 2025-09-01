Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

Magazin

CANLI YAYINDAKİ KORKUTAN ANLAR

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı canlı yayın programında izleyenlerini korkuttu. Cnbc-e’de gerçekleşen bir yayına konuk olarak katılan Binici, aniden fenalaşarak bayıldı. O anlarda programın sunucusu Melis Hazal Karagöz’ün “İyi misin?” sorusu üzerine Burcu Binici bir anda yere yığıldı. Şoka uğrayan sunucu, durumu hemen fark ederek yayının kesilmesini istedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Burcu Binici, merak edilen sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” ifadelerine yer verdi.

