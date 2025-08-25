Gündem

Burdur’da Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

burdur-da-egitim-ucagi-kaza-yapti

UÇAĞIN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Olayın ardından, bölgeye hemen birçok kurtarma ekibi yönlendirildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat esnasında kırıma uğradığı ve mürettebatın kurtulduğu bilgisi alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlükteyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığını ifade ederek, sabır ve gayretle son aşamanın da geçirileceğini vurguladı.
Gündem

“Çin’e Gitti” Dediler, Cesedi Bulundu

Emrah Dinçer'in 2015'te kaybolmasının ardından bulunan cesediyle ilgili Yargıtay, İsmet ve Oğuzhan Özbudak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarını onayladı; amca Ali Özbudak'ın cezasını ise bozdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.