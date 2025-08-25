Burdur’da Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

UÇAĞIN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Olayın ardından, bölgeye hemen birçok kurtarma ekibi yönlendirildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat esnasında kırıma uğradığı ve mürettebatın kurtulduğu bilgisi alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadelerine yer verildi.