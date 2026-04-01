Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Rüşvet Operasyonu Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP’li belediyelere yönelik olarak sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının yeni bir merkezi haline geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve 57 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi iddialar gündeme geliyor. Soruşturma dosyasında, şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 15 milyar 951 milyon 303 bin 788 TL’lik işlem hacmi tespit ediliyor.

Yapılan incelemelerde, bu yüksek miktarın suç gelirleriyle bağlantılı olabileceği yönünde değerlendirmeler yer alıyor. Soruşturma kapsamındaki 39 şüpheliye ait ve ortaklıkları bulunan 7 şirkete yönelik olarak, 213 gayrimenkul ve 35 araç üzerine el konulduğu bildirilmekte. Buna ek olarak, söz konusu şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atandığı kaydedildi.

Kayyım atanan şirketler arasında Seres Gayrimenkul, Verev İnşaat, Fide Özel Eğitim A.Ş., TİBA Mimarlık, Bozbey İnşaat, Perçem İnşaat ve Kafkastur Araç Kiralama yer alıyor.

