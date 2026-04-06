Bursa Büyükşehir’de Başkanvekili Seçimi İçin Toplanıyor

RÜŞVET SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçici bir tedbir olarak görevden alındı.

Bursa Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, meclis üyelerine bir yazı göndererek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni başkanvekilini seçmek üzere olağanüstü bir toplantı yapacağını bildirdi. Bu toplantı, 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

GÖREV CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Valilik tarafından meclis üyelerine yönlendirilen yazıda, “Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.” denildi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN GÜÇLÜK SAĞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın belirgin bir üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Mecliste toplam 106 üye bulunuyor ve Cumhur İttifakı’na bağlı 59 üye mevcutken, CHP’nin üye sayısı ise 41.

