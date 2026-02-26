Avrupa Birliği Yerel Üretim için Yeni Yasayı Hazırlıyor

Avrupa Birliği, Çin kökenli düşük maliyetli ithalatla mücadelesinde yerel üretimi teşvik etmek üzere Sanayi Hızlandırma Yasası’nı devreye almaya hazırlanıyor. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde, binden fazla iş lideri ve üst düzey yönetici, yerel üretimi destekleyen bir ortak bildiriye imza attı. “Made in Europe” stratejisi ile Avrupa’nın üretim gücünü canlandırmayı ve Çin’nin etkisini azaltmayı amaçlayan bu girişim, otomotiv devlerinden gelen itirazlarla karşı karşıya kaldı. Yeni yasa tasarısına göre, üreticilerin mali destek alabilmesi için araç montajının AB sınırları içinde yapılması ve en az yüzde 70 yerli malzeme kullanılması gerekiyor.

FORD’DAN TÜRKİYE UYARISI

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın bu yasa kapsamına dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Baumbick, Avrupa’daki fabrikalarının Türkiye ve İngiltere’deki entegre tedarik zincirlerine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve bu ülkelerin süreçten dışlanmasının AB içindeki üretimi zayıflatacağını vurguladı.

DEİK’TEN FORD’UN ÇAĞRISINA DESTEK

Baumbick’in kritik uyarısına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’tan da destek geldi. Olpak, 30 yıldır Avrupa sanayisiyle entegre olan ve güçlü bir üretim altyapısına sahip Türkiye’nin bu süreçte dışlanmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

KRİTİK TİCARİ MODELLER TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Türk yetkililer, Avrupa sanayisinin güçlenmesine karşı bir duruş sergilemediklerini ve mevcut başarılı üretim ağının korunarak desteklenmesini talep ediyor. Ford’un küresel pazarda önemli yer tutan ticari araçları olan Transit, Transit Custom ve Courier modellerinin üretimi şu anda Türkiye’de gerçekleştiriliyor.