Sosyal Medya Düzenlemesiyle İlgili Detaylar Açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV’de yayımlanan “Son Durum” programında gündemdeki olayları değerlendirdi. Sunucu Ahmet Karpat’ın yönelttiği soruları yanıtlayan Gürlek, “Uygulamadan geldiğim için yargının sorunlarını biliyorum, o yüzden hemen uygulamaya geçtim.” diyerek görevine başladığı ilk iki haftayı aktardı. Zamanın hızla geçtiğini ifade eden Gürlek, sosyal medya düzenlemesinin iki aşamalı olacağını açıkladı. Uzun yargılama süreçlerinin sona erdirilmesi öncelikli hedefi olarak belirten Bakan, yasa dışı bahis ve şike ile mücadele amaçlı özel birimin kurulacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA ANONİM HESAPLARA YASAK GELİYOR

Sosyal medya platformlarındaki anonim hesaplar için bir süre sınırlaması getirilmesi planlanırken, çocuklara yönelik yeni düzenlemelerin 12. Yargı Paketi’ne dahil edilebileceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 15 yaşından küçükler için yaptığı çalışmaları aktaran Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın da sosyal medya üzerindeki anonim hesaplarla ilgili benzer çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

SAHTE HESAPLAR KAPATILACAK

Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada sahte hesapları kapatacağız, anonim hesap açıklayacak. Nasıl bir banka hesabına girdiğinizde Ahmet Karpat mı olduğun belli oluyor, burada da böyle olacak.” Kullanıcıların sosyal medya hesaplarına giriş yapabilmesi için bir doğrulama sistemi kullanılacağını belirten Gürlek, 15 yaş altındaki çocuklar için daha fazla tedbir alınacağını da ekledi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKILACAK

Çocukları korumaya yönelik düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan Gürlek, “Sosyal medyada genel ahlakı bozan, çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz.” dedi. Genel ahlakı bozan sosyal medya yayınlarına yönelik 12. Yargı Paketi içerisinde düzenlemeler yapılabileceğini sözlerine ekledi.

HESAPLAR İÇİN SÜRE TANINACAK

Sosyal medya hesaplarına ilişkin sorumlulukların önemine dikkat çeken Gürlek, “Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil, kuralları olması lazım.” şeklinde konuştu. Anonim hesaplar için sürenin 4 ay olacağını açıklayan Bakan, “Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak.” ifadesini kullandı.

AVUKATLARIN DURUMU İYİLEŞTİRİLECEK

Bakan Gürlek, avukatların haklarına ve cezaevi görüşmelerine temas ederek, “Avukatlar kurye olarak kullanılıyor.” dedi.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürlek, “Bu alan toplum açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Yurt dışında bahis siteleri var.” dedi. Ülkeye dönen yasa dışı bahis gelirlerinin kara para olarak geldiğini belirten Bakan, bu sorunun üstesinden gelmek için başsavcılara genelge gönderdiğini söyledi.

12. YARGI PAKETİ İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak yeni bir ekip kurduklarını ve 12. Yargı Paketi’ni en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti. Ayrıca, uyuşturucu operasyonlarının süreceğini vurgulayan Gürlek, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgiler vererek, “Dünyada Türkiye’ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz.” şeklinde konuştu.

ALO ADALET HATTI HAYATA GEÇİYOR

Hukuk sistemi hakkında “Alo Adalet” hattının uygulamaya konulacağını müjdeleyen Gürlek, vatandaşın adli durumları hakkında bilgi alabileceği bir sistemin kısa sürede faaliyete geçeceği bilgisini verdi.

BÜROKRATİK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Bakanlık bünyesindeki kadro değişiklikleri ile ilgili de bilgi veren Gürlek, bakan yardımcılarında değişikliklerin yaşandığını ve yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti.

TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE OLACAK

Terörsüz Türkiye konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini belirten Gürlek, yasal düzenlemelerle ilgili mesajlarla süreçlerin olumlu ilerlediğini vurguladı.

FUTBOLDA ŞİKE İLE MÜCADELE EDİLECEK

Futbolda şike ile ilgili özel bir ekip kurmayı hedeflediğini açıklayan Gürlek, yürütülen soruşturmalara ilişkin detaylar paylaştı. “Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor.” dedi.