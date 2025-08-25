Gündem

“Bursa’da 3.4 Büyüklüğünde Deprem!”

bursa-da-3-4-buyuklugunde-deprem

DEPREMİN ARTIŞI SÜRECEK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları, vatandaşlara zorluk yaşamaya devam ettiriyor. Bugün Bursa’da saat 11.15’te bir sarsıntı daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 3.4 olarak belirliyor. Ancak, Deprem Ağı uygulaması ise farklı bir ölçüm yaparak büyüklüğü 5.6 olarak bildirdi. Bu durum, farklı kaynaklardan gelen verilerin nasıl değişebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Notting Hill Karnavalı’nda Kavga Yaşandı

Notting Hill Karnavalı'nda iki kadının kavgası şok etkisi yarattı, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Polis 140 kişiyi gözaltına aldı; bu, geçen yıla göre yüzde 40 artış.
Gündem

Altın Fiyatları Neden Düşmekte?

Altın fiyatları, 25 Ağustos 2025 haftasına düşüşle başladı. Uzman İslam Memiş, ons ve gram altında kar satışlarının etkili olduğunu belirtti. Fiyatların yatay seyredeceğini öngördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.