“Bursa’da 3.4 Büyüklüğünde Deprem!”

DEPREMİN ARTIŞI SÜRECEK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları, vatandaşlara zorluk yaşamaya devam ettiriyor. Bugün Bursa’da saat 11.15’te bir sarsıntı daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 3.4 olarak belirliyor. Ancak, Deprem Ağı uygulaması ise farklı bir ölçüm yaparak büyüklüğü 5.6 olarak bildirdi. Bu durum, farklı kaynaklardan gelen verilerin nasıl değişebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.