“Bursa’da 3.4 Büyüklüğünde Sallandı!”

DEPREMLERİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, bölgedeki insanlara zor anlar yaşatıyor. Bu durumun yanı sıra Bursa da bugün saat 11.15’te bir depremle sarsıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI ÖLÇÜMLERLE AÇIKLANIYOR

Kandilli Rasathanesi, Bursa’daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Ancak Deprem Ağı uygulaması, aynı depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bu farklılık, depremin etki alanı ve hissediliş şekli konusunda belirsizlik yaratıyor.