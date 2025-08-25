Gündem

“Bursa’da 3.4 Büyüklüğünde Sallandı!”

bursa-da-3-4-buyuklugunde-sallandi

DEPREMLERİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, bölgedeki insanlara zor anlar yaşatıyor. Bu durumun yanı sıra Bursa da bugün saat 11.15’te bir depremle sarsıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI ÖLÇÜMLERLE AÇIKLANIYOR

Kandilli Rasathanesi, Bursa’daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Ancak Deprem Ağı uygulaması, aynı depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bu farklılık, depremin etki alanı ve hissediliş şekli konusunda belirsizlik yaratıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hollandalı Aile Otelde Ölü Bulundu

Fatih'teki bir otelde ölü bulunan iki kardeşle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri restoran sahipleri gözaltına alındı ve numuneler analiz için gönderildi.
Ekonomi

Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

Türkiye’de kamu kurumlarının araç sayısı 130 bini geçti ve 2023'ün ilk çeyreğinde araç kiralamaya 1,9 milyar TL harcandı. Avrupa ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin filo büyüklüğü dikkat çekici.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.