Bursa’da 35 Günlük Su Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı artık tamamen kurudu. Doğancı Barajı’ndaki doluluk ise kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bursa, bu durumla birlikte su sıkıntısı tehlikesiyle yüzleşiyor. Uludağ’ın eteklerinde yer alan Nilüfer Barajı, uzun yıllar boyunca Bursa’nın önde gelen içme suyu kaynağı olma özelliğini taşıyordu. 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan barajın kurumasıyla geriye yalnızca Doğancı Barajı kaldı. Ancak burada da doluluk oranının son ölçümlere göre yüzde 19’a kadar düştüğü görülüyor. Çınarcık hattında da çalışmalar devam ediyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın su sistemine günde 110 bin metreküp su aktarılması hedefleniyor.

TASARRUF ÇAĞRISI VE ÖNLEMLER

“Bursa’da şu anda 35 günlük suyumuz kaldı” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıları su tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattımızda, yani Çınarcık’tan gelen bu hatta bağladığımız ve Dobrucaya aktardığımız hattın vanasını açacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Antalya’da da benzer bir durum yaşanıyor; Oymapınar ve Manavgat Barajları’nı besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutması için en büyük umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar olarak görülüyor.