Bursa’da 40 Kişi Zehirlendi

MEVSİMLİK İŞÇİLERDEN MİDE BULANTISI ŞİKAYETİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi’nde Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı alanda, bir hayırseverin tencerelerle ikram ettiği pilavın ardından bazı işçiler mide bulantısı ve kusma sorunları yaşamaya başladı. Olay, ikramdan saatler sonra meydana geldi ve toplam 40 kişi rahatsızlandı.

ZEHİRLENME OLAYI GÜNDEME GELDİ

Fenalaşan işçiler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K. (24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15) ve M.D. (39) yer aldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kalabalık bir şekilde taşınan işçilerden 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk tetkikler sonrasında zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.