Gündem

Bursa’da 40 Kişi Zehirlendi

bursa-da-40-kisi-zehirlendi

HAYIRSEVER İKRAMI SONRASI SORUN YAŞANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi’nde, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kente bir hayırsever tencerelerle pilav getirip ikram etti. Ancak, saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

ZEHİRLENME OLAYI

Toplamda 40 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan bireyler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K. (24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15), M.D. (39) yer aldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen birçok hastadan 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.