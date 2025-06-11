Bursa’da 40 Kişi Zehirlendi

HAYIRSEVER İKRAMI SONRASI SORUN YAŞANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi’nde, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kente bir hayırsever tencerelerle pilav getirip ikram etti. Ancak, saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

ZEHİRLENME OLAYI

Toplamda 40 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan bireyler arasında M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K. (24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15), M.D. (39) yer aldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen birçok hastadan 5 kişi ise Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.