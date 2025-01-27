Bursa’da 7 Üzeri Deprem Potansiyeli Bulunuyor

BURSA’DA DEPREM PANİĞİ

Bursa’da öğle saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli bir paniğe yol açtı. Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa’da 7 ve üzeri büyüklüğe ulaşabilecek fay hatlarının bulunduğunu belirterek, bu depremin deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Nilüfer ilçesinde saat 13.43’te hissedilen bu deprem, 9.74 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saniyeler süren sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

DEPREMİN KÜÇÜK BİR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Jeoloji Mühendisi Engin Er, yaptığı açıklamada 5 ile 7 şiddetindeki depremlerin orta büyüklükte sınıflandırıldığını ifade ederek yaşanan sarsıntının küçük bir deprem olduğunu söyledi. “Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerekiyor” diyen Er, Bursa’nın 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatlarına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bugün yaşanan deprem çok büyük bir deprem değil” diyerek, depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 arasındaki depremleri orta, 7 ve üzerindeki depremleri büyük olarak nitelendirdiklerini söyledi. Küçük ölçekli bir deprem yaşandığını ancak bunun Bursa’da paniğe yol açtığını vurguladı.

FAİ HATLARI VE ZEMİN DURUMU

Engin Er, açıklamalarına devam ederek Bursa’nın birçok bölgesinde zemin kalitesinin kötü olduğu yerler ile iyi yerlerin bulunduğunu söyledi. “Bursa’da birçok aktif fay hattı var” diyen Er, şehir merkezinden geçen bir ana fay hattının yanı sıra Kayapa’dan Yenişehir’e ve İznik Gölü’nden başlayarak Gemlik ve Mudanya’yı geçip Karacabey’e uzanan fay hattının da varlığını belirtti. Bu fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklüğe ulaşan depremler üretebileceğini vurgularken, “Bu deprem bize şunu gösterdi, ‘ben canlıyım, buradayım, deprem üretme potansiyelim var’ dedi” şeklinde konuştu.

Er, “Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve adil bir kentsel dönüşüm şart. Mutlaka kontrol şart” diyerek, Bursa’da bilimsel çalışmaların 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma potansiyelini gösterdiğini ifade etti.