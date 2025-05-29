Bursa’da Enginar Tarlasına Hırsız Girdi

ŞOK EDİCİ HIRSIZLIK OLAYI

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Mehmet Kazel, hasat için gittiği enginar tarlasında beklemediği bir durumla karşılaştı. Yaklaşık bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği ürünleri toplamaya hazırlanan Kazel, tarlasında tek bir enginar kalmadığını görünce şok oldu. İddiaya göre, gece saatlerinde tarlaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yüzlerce enginarı toplayarak araçlarına yükleyip kayıplara karıştı.

Tepkisini Dile Getirdi

Duyduğu büyük üzüntüyü ifade eden iki çocuk babası Kazel, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Sabah erkenden geldim, bir baktım ki tarlada enginar kalmamış. Muhtemelen gece gelip her şeyi toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim, şimdi kameraları inceliyorlar. Biz bu ürünleri büyük emekle yetiştiriyoruz, şimdi soruyorum: Bu haksız kazanç onların boğazından nasıl geçecek? Onları Allah’a havale ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

Polisten Soruşturma Başlatıldı

Polis, hırsızlık olayının meydana geldiği saat diliminde bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceliyor. Ayrıca soruşturma da başlatıldı. Kazel, vatandaşlara çağrı yaparak, pazarlarda şüpheli bir durumla karşılaşanların 112’yi aramasını istedi.