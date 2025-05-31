Bursa’da Fenalaşan 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.H.H, henüz tespit edilemeyen bir sebeple evde kötüleşti. Ailenin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte ambulans çağrıldı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen M.H.H, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yerel yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Çocuğun durumu ve olayın sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinmek hedefleniyor.