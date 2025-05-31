Gündem

Bursa’da Fenalaşan 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

bursa-da-fenalasan-13-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.H.H, henüz tespit edilemeyen bir sebeple evde kötüleşti. Ailenin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte ambulans çağrıldı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen M.H.H, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yerel yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Çocuğun durumu ve olayın sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinmek hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Borsada Soruşturma, 12 Şüpheli Tutuklandı

Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İzmir’de Grevde Üçüncü Gün

İzmir'de 23 bin belediye işçisinin grevi 3. güne ulaştı; yürüyüş düzenleyen işçiler, hizmet durdurunca sokaklarda çöpler birikti. Kentte temizlik hizmetleri aksadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.