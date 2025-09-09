“Bursa’da Kreş Havuzunda İhmal!”

ACILI AİLE İHMALİ SAVUNUYOR

Bursa’da 4 yaşındaki Berra Dizi’nin kreş havuzunda boğularak yaşamını yitirdiği olayda, acılı aile kızlarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini savunuyor. Bir yıldır aynı kreşte eğitim gören Berra, yaz tatili ile birlikte yaz okuluna devam etti. 12 Ağustos 2025 tarihinde kreşte gerçekleşen çocukların havuza girdiği etkinlikte boğulma olayı yaşandı. Berra’nın suda ne kadar kaldığı şu an için bilinmiyor. Kreş çalışanları, Berra’yı sudan çıkardıktan sonra ilk müdahaleyi orada yapmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berra, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik kız, yedinci günün sonunda yaşamını yitirdi. Berra Dizi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

NÖBET GEÇİRDİĞİ İDDİASINI REDDEDİLER

Berra’nın anne ve babası, kızlarının herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, suda nöbet geçirdiği iddiasını reddetti. Berra’nın babası İsmail Dizi, “Kızımın tomografideki halini gördüm. Bir saat sonra da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne sevk ettiler. Şevket Yılmaz Hastanesi’ne getirildiğinde kızımın ciğerleri iflas etmişti” dedi. Acılı baba, küçük kızın vücudunun boğulma nedeniyle şiştiğini belirtti ve “Çocuğumuzun suda ne kadar süre kaldığı belli değil. Okulun bize söylediği 30 saniye ama biz doktorlarla konuştuğumuzda iki ila beş dakika arasında bir süre kaldığını söylediler” ifadelerini kullandı.