Bursa’da Kuvvetli Rüzgar: Ağaçlar Ve Tiny House’lar Devrildi

bursa-da-kuvvetli-ruzgar-agaclar-ve-tiny-house-lar-devrildi

BURSADA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİ GÖSTERİYOR

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde hareket halindeki hafif ticari araçların üzerine, rüzgarın etkisiyle kökünden devrilen bir ağaç düştü. Ayrıca, bir simitçi dükkanının tezgahının da rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

TINY HOUSE’LAR HASAR GÖRDÜ

Nilüfer ilçesindeki Dağyenice Mahallesi’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle rüzgarda savrulan taşınabilir evler (tiny house) devrilerek zarar gördü. Olay anı, bir işletmenin önündeki masa ve sandalyelerin rüzgarla sürüklendiği anlarını güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BURSADA TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL

Bursa ile Uludağ arasında ulaşım hizmeti veren Bursa Teleferik, etkili rüzgar nedeniyle gün içerisinde sefer yapılamayacağının duyurusunu yaptı.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgarın olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara dikkate alınması gereken uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi sabahı ile pazar gecesi arasında il genelinde güney ve güneybatıdan saatte 40-70 km hızında güçlü rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi durumlar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir” denildi.

