Bursa’da Kuzen Tartışmasında Öldürüldü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 75 yaşındaki Seyfi Baylar, kuzeni A.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından, traktörüne binip bölgeden ayrılmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Bu trajik olayda Baylar, tüfekle vurulup hayatını kaybederken, saldırganca hareket eden kuzeni ise tutuklandı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, olay Narlıca Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyfi Baylar, aralarında geçmişte husumet bulunan amcasının oğlu 52 yaşındaki A.B.’nin bağ evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Baylar, geri dönmek üzere traktörüne bindi. Bu sırada A.B., kuzenine tüfekle ateş etti.

SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Seyfi Baylar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Baylar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın ardından kaçan kuzen A.B., Narlıca Mahallesi’nde jandarma tarafından gizlendiği yerden yakalanıp, gözaltına alındı. Bu üzücü olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.