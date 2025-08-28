Bursa’da OrmAn Yangını BaşlAdu

BURSA’DA YANGIN PANIĞI

Bursa’da meydana gelen yangın, vatandaşları tedirgin etti. Yenişehir ilçesindeki Fethiye Mahallesi’nde ormanlık alanda alevler yükseldi.

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Bölgedeki vatandaşların ihbarıyla birlikte itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması üzerine köylüler de yangına müdahale etmek için bölgeye gitti.

Yangının büyüklüğü, havadan dronla görüntülendi.

ZARARLI ULAŞIM ENGELLENDİ

Yangın Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı. Nüfusu 327 olan mahallenin camisi üzerinden yapılan anonsla, yangının mahalleye yaklaştığı bildirildi ve vatandaşlar uyarıldı. Yangın sebebiyle Bursa-Yenişehir kara yolu, tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Yenişehir ilçesinde başlayıp, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaştı. Yenişehir-Bursa yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler, Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ve bir tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Yangın bölgesinde bulunan hayvanlar, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir alana tahliye ediliyor.

Alevleri kontrol altına almak için sahada 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale çalışmaları sürüyor.