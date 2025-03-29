Bursa’da Otel Yangınında 4 Tutuklama

BURSA’DA YANGINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz gün Bursa Uludağ’da Kervansaray Otel’de çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bakan Tunç, yapılan soruşturma kapsamında dört şüphelinin tutuklandığını belirtirken “Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Tunç, Cumhuriyet Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bu süreçte dört şüphelinin tutuklandığını ve iki kişinin hakkında adli kontrol kararı verildiğini ekledi. Yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın hassasiyetle devam edeceğini vurguladı.

YANGININ NEDENİ MANGALDAN KAYNAKLANIYOR

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yer alan Kervansaray Otel’de sabah 05.30 sıralarında yangın başladı. Restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı sebebiyle ön cephesi sekiz, arka cephesi ise altı katlı olan otelin alevler sararken, olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında otelde ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin bulunduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE BABASI KURTARILAMADI

Otelin tahliye kararı makamesince çıkarıldığı bildirildi. Bilinci kapalı olarak kurtarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta Uludağ’daki sağlık merkezine götürüldü. Ancak Yahya Usta ve Berkin Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.