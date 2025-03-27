Bursa’da Otelde Yangın: 3 Kişi Öldü

Yangın felaketi üç can aldı

Sabah saatlerinde Bursa Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe ulaştı. Yangının mağdurları arasında milli kayakçı Berkin Usta, onun babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta yer alıyor. Bu aile, tatil amacıyla bulundukları oteldeki yangında hayatlarını kaybetti. Yangın sabah 06.00’da başladı.

yangının nedeni henüz belirli değil

Yangın, 06.00 sularında belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Alevler kısa sürede otelin tüm yapısına yayıldı. Olay anında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli sporcu oğlu Berkin Usta, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

anne Fikriye Usta hastanede kurtarılamadı

Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan Fikriye Usta, ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden anneyle birlikte Usta ailesinin üç ferdi de hayatını kaybetti. Ayrıca, Berkin Usta’nın sosyal medya hesabından yangından yaklaşık 10 saat önce Uludağ’dan yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti.

kayak camiası derin üzüntü içerisinde

Berkin Usta, Türk kayak sporunun geleceği için önemli bir isim olarak görülüyordu. Babası Yahya Usta ise bu spora yıllarını adamış, birçok başarılı sporcu yetiştirmiş bir kişiydi. Kayak camiası, yaşanan bu trajik olayla derin bir üzüntü yaşadı ve spor federasyonları ile dernekler taziye mesajları yayımladı.

yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangının nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor. Otel yönetimi ise henüz bir basın açıklaması yapmamış durumda.