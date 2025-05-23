Bursa’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralı

KAZA SONUCU OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

İnegöl – Yenişehir yolu üzerindeki Hamzabey Mahallesi bölgesinde, Yenişehir istikametinden İnegöl yönüne doğru hareket eden İzzet S. (33) idaresindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve ters bir pozisyonda durdu.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada İzzet S. ile beraber araçta bulunan Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.