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Bursa’da Şap Hastalığı Yayılıyor

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BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLÜMÜ VE ŞAP HASTALIĞI

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir besihanede büyükbaş hayvan ölüm olayının yaşanması, ilçe tarım ekiplerini harekete geçirdi. Veteriner hekim ile birlikte yapılan kontroller sonrası, ölen hayvanın şap hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığına dair belirtilerin görüldüğü bildirildi.

KARANTİNA TEDBİRLERİ DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmeler üzerine, ilçe kaymakamlığı bölgedeki karantina tedbirlerini hızla uygulamaya soktu. Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı, geçici bir süre hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı. İlçe genelinde uygulanan karantina kapsamında, tüm hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı öncesinde yaşanan bu şap vakası, bölgedeki besiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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