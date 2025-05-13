Bursa’da Şap Vakası: Hayvanlar Karantinada

HAYVAN ÖLÜMÜ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir besihanede meydana gelen büyükbaş hayvan ölümü sonrasında ilçe tarım ekipleri, bir veteriner hekim ile birlikte kontroller gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Kontroller sırasında çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığı belirtilerine rastlandığı ifade edildi.

KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Bu durum üzerine, ilçe kaymakamlığı hemen harekete geçerek bölgede karantina tedbirlerini hayata geçirdi. İlçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı da geçici bir süreliğine hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı. Kurban Bayramı öncesinde ilçede görülen şap vakası, besiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı.