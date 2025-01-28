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Bursa’da Sokakta Tüfekle Ablasını Vurdu

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’da bir birey nişanlısı ile kız kardeşine sokakta saldırı düzenledi. Bu olay, saat 10.00 dolaylarında Yıldırım ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi’ndeki Mermer Sokak’ta meydana geldi. Aynur A. ve kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden ayrılıp kendi evlerine doğru yola çıktılar. Bu sırada, Aynur A.’nın nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştılar.

ATTAN ATEŞ VE YARALANMALAR

Abla ve kardeş, saldırganın aracını görünce kaçmaya çalıştılar. Ancak, Tayfun S. otomobilinden inerek av tüfeğiyle ateş açtı. Bu saldırıda, Aynur A. sırtından ve bacağından, Nuray A. ise bacağından yaralandı. Saldırgan Tayfun S., olaydan sonra aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olaydan hemen sonra çevredekilerin yaptığı ihbar sonucunda, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş bir çalışma başlattı.

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