Bursa’da Sopalı Kavga Yaşandı

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi’nde, Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A., yol verme meselesi yüzünden Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ile tartışmaya başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Taha A. bıçak kullanarak karşı tarafı yaraladı. Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A. aldıkları darbelerle yaralanmış durumda.

HIZLI MÜDAHALE

Şüpheliler olay sonrasında hızla bölgeden kaçtı. Ancak çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise şüphelileri kısa bir süre içinde yakaladı.