Bursa’da Uçak Kazaları Artıyor

UÇAK KAZASI ÇAĞRISI

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan 16 Nisan’da havalanan A210 tipi Ultra Light model eğitim uçağı, kontrolü pilot adayı O.A.’daydı. Ancak, yaşanan teknik bir arıza sebebiyle uçağın rotası değişti. Pilot, soğukkanlılığını koruyarak Yenişehir ilçesi yakınlarındaki bir tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Neyse ki, kazada can kaybı yaşanmadı; fakat bu olay, son yıllarda kentin artan uçak kazalarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye’nin sivil havacılık merkezi olan Bursa, son 3 yıl 9 ay içinde 9 eğitim uçağı kazasına tanık oldu. Bu kazalarda 6 kişi can verdi, 5 kişi ise yaralı kurtuldu. Şehirdeki kazalar, güvenlik problemlerini ve eğitim süreçlerinin sorgulanması gerektiğini gösteriyor.

İLK TEHLİKE 2021’DE

Bursa’daki ilk büyük alarm 29 Haziran 2021’de yaşandı. Cengiz Topel Havalimanı’ndan havalanan Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Bursa Yunuseli Havalimanı’na yaklaşırken motor arızası ile karşılaştı. Uçak, pistten yalnızca 500 metre uzaktaki bir meyve bahçesine düştü. Akılcı manevralar sayesinde pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci pilot Rabia Erdun, kazayı hafif yaralarla atlattı.

MAHALLEDE TEHLİKE ANLARI

25 Nisan 2022’de meydana gelen bir diğer kazada ise durum çok daha dramatikti. TC-UTT tescilli eğitim uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak Yunuseli Havalimanı yakınındaki bir sokağa düştü. Uçak, bir eve çarparak alev alırken, çevredeki park halindeki araçlar da yanmaya başladı. Yaşanan patlamalarla mahalle adeta savaş alanına döndü; pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, kazada yaşamını yitirdi. İki ev ve beş araç kullanılmaz hale geldi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GEZİ UÇUŞUNDAKİ TEHLİKE

17 Eylül 2022’de Mudanya semalarında turistik bir gezi uçuşu yapan gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinlik bir alana acil iniş yaptı. Sert inişin ardından pilot Erkan Hoş ve yolcu Gökhan Molla kazayı yarasız atlattı. Ancak bu durum, teknik denetimlerin yetersizliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

SANTRALE DÜŞEN UÇAK

1 Aralık 2022’de, Yunuseli Havalimanı’ndan hobi amaçlı havalanan TC-UHY tescilli Bristell B23 tipi uçak, dönüş yolunda Pamukova üzerindeki yoğun sis sebebiyle görüş kaybı yaşadı. Uçak, Türkiye’nin en büyük doğal gaz çevrim santrallerinden birine düştü. Kazada pilot Hakan Köksal ve yolcu Burcu Sağlam yaşamını yitirdi. Kaza sonrası uçak tamamen yandı.

FACİADAN DÖNÜŞ

5 Ocak 2024’te, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan tek kişilik eğitim uçağı, Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi’nde teknik arıza sebebiyle tarlaya acil iniş yaptı. Pilot Mehmet Akif Öztürk, kazayı sağ salim atlattı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

En trajik kazalardan biri ise 23 Eylül 2024’te gerçekleşti. Fenix Havacılık’a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, iniş-kalkış eğitimi sırasında pistten kalktıktan kısa bir süre sonra boş bir araziye düştü. Uçak parçalanarak çevreye yayıldı. Öğretmen pilot Ünal Aster ve eğitmen adayı Emir Gülal Nalcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Son yıllarda artan kazaların çoğunda teknik arızaların yanı sıra kötü hava koşulları ve pilot hataları öne çıkıyor. Yetkililer devam eden soruşturmalarla güvenlik prosedürlerini incelemeye alırken, Bursa’daki havacılık riskleri daha fazla tartışılıyor.