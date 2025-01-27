Bursa’daki Deprem İçin Uyarı Yapıldı

DEPREM DETAYLARI

Bugün saat 13.43’te, merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Bu deprem, öncelikle Bursa ile birlikte İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli bir panik oluştu.

UZMAN AÇIKLAMALARI

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli bilgiler verdi. Tüysüz, “Bursa fay hattı üzerinde yer alıyor” diyerek, Bursa’nın içerisinden geçen diri fay hattının bulunduğu 24 il arasında yer aldığını hatırlattı. “Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor,” diye ekledi.

TARİHİ DEPREMLER

Bursa’nın tarih boyunca önemli depremlerle sarsıldığını vurgulayan Tüysüz, “Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı,” şeklinde bilgi verdi. Tüysüz, bugünkü depremin meydana geldiği fayın, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak olduğunu belirtti. Yine Tüysüz, “Şu anlamda Bursa’ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor,” diyerek sözlerini tamamladı.